Torino, Cairo e le scorie da derby: “Penalizzati in almeno due occasioni. Con la Juventus siamo sfortunati…”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Radio Anch’Io Sport in onda sulle frequenze di Radio 1. Il patron granata ha parlato dell’ultimo derby giocato contro la Juventus, di Var e dei temi caldi legati al calcio italiano in riferimento soprattutto all’ultimo turno di campionato.

DERBY – “Due episodi plateali. Prima Matuidi ha spinto Belotti e poi Alex Sandro ha atterrato Zaza. Almeno dovevano andare a vederlo. Non siamo stati gli unici ad essere stati penalizzati nell’ultima giornata. Ma è successo anche ad altre squadre. L’anno scorso il Var era molto efficente. Eravamo abituati bene ma adesso non la stanno usando bene. Con la Juventus siamo molto sfortunati noi. Mi hanno fatto un elenco di errori proprio sfortunati sempre contro la Juventus”.

VAR E ERRORI – “Sudditanza psicologica verso le grandi? Penso di sì. Questo penso avvenga ancora. La Juventus è più forte del Toro, però…”. “Quanti punti ci mancano in classifica? Mancano sicuramente due punti a Udine. Una trattenuta contro Izzo a Bologna. Ma ne abbiamo tanti. La spinta su Iago Falque contro la Roma. Minimo 4-5 punti almeno. Zaza? Non l’ho visto. Non c’è stata occasione. Lo vedrò perché aveva fatto una partita fatta bene, poi ha commesso una sciocchezza insieme al portiere. Non ho fatto ragionamenti su di lui”.

MERCATO – “Penso sia un ottimo Torino. Il mister non mi ha chiesto giocatori in più. Mazzarri tende a preferire una panchina corta dando spazio ai giovani. La squadra mi sembra forte e stia crescendo. Non mi sembra il caso di fare interventi particolari salvo casi dell’ultimo momento”.

RONALDO-ICHAZO – “La spallata di CR7 al nostro portiere? Gesto che non mi aspettavo. Ichazo glielo aveva quasi parato, un campione non fa queste cose”.