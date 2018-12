Torino, Cairo: “Non è sudditanza? Allora sarà sfortuna…”

A Urbano Cairo, presidente del Torino, la sconfitta nel derby con la Juventus non è andata giù. A far discutere sono stati soprattutto alcuni episodi arbitrali, che avrebbero penalizzato la formazione granata. Alle accuse di sudditanza psicologica ancora esistente verso le big, Nicchi, presidente dell’AIA, ha replicato seccamente, ma Cairo, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’oro al Coni, è tornato sull’argomento: “Quando ho parlato di sudditanza psicologica nei confronti della Juventus facevo riferimento al fatto che negli ultimi dodici derby giocati siamo stati penalizzati quanto meno in otto. Non è sudditanza? Allora sarà sfortuna…”

IL MERCATO INVERNALE – Cairo è poi intervenuto anche sulla questione della lunghezza del mercato di gennaio, che potrebbe essere prolungato fino al 31, contrariamente alla chiusura attualmente prevista per il 18: “Io sono favorevole, ma non mi sembra un qualcosa di fondamentale. L’unica cosa che conta è che il nostro mercato sia omogeneo agli altri mercati europei”.