Torino, disavventura per Rincon: svaligiata la casa e spariti beni per 10 mila euro

Gioielli e orologi, più chissà cos’altro per un totale di 10 mila euro di bottino. Sembra essere questo l’esito del colpo avvenuto a Torino, in pieno centro, a casa del centrocampista granata, nonché capitano del Venezuela Tomas Rincon.

DETTAGLI – Secondo quanto riporta La Stampa, il colpo dovrebbe essere stato messo a segno nel tardo pomeriggio, quando El General non si trovava nella sua abitazione in via Della Rocca, in pieno centro di Torino. Sarebbe stato lo stesso Rincon a scoprire l’intrusione, intorno alle nove di sera, e ad avvisare la polizia di quanto accaduto. Gli investigatori, adesso, stanno cercando dettagli preziosi per risalire ai responsabili.

Intanto, però, 10 mila euro circa di refurtiva per una banda che, forse, in passato aveva già colpito nella stessa zona, quando a farne le spese era stato un noto manger di Torino. Il classe ’88 ex Genoa e Juventus dunque non è il solo, ma l’ultimo di una lunga serie che la polizia spera di interrompere.