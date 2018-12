Torino-Juventus, le formazioni ufficiali

Torino contro Juventus, una sfida che torna nuovamente a presentarsi. I granata, in piena zona Europa League, sognano di procurare il primo sgambetto ai cugini bianconeri, fin qui protagonisti di un percorso pressoché netto. Walter Mazzarri conta anche sull’apporto del proprio pubblico per frenare la macchina da guerra di Massimiliano Allegri, reduce da un ko indolore in Champions League contro lo Young Boys, e si affida alla coppia d’attacco Zaza–Belotti. Il tecnico livornese risponde con il tridente Dybala–Ronaldo–Mandzukic. Il pronostico pende ovviamente tutto dalla parte dei bianconeri, ma in un derby le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 20:30:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Emre Can, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri