Torino-Lazio, le formazioni ufficiali

Ultima giornata di Serie A, primo anticipo domenicale. All’Olimpico Grande Torino, i Granata ospitano la Lazio per il match delle 15 valido per la 38ì giornata di campionato. Un solo punto a dividere le due squadre che, però, non hanno più niente da dire al campionato. A pochi minuti dal fischi d’inizio, ecco le scelte di Walter Mazzarri e Simone Inzaghi:

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Lazio:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Aina; Iago Falque, Belotti. Allenatore: W. Mazzarri

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordao, Lulic; Cataldi; Immobile. Allenatore: S. Inzaghi