Torino, Mazzarri: “Alla pari con la Juve. E certi episodi…”

Non ce l’ha fatta, il suo Torino, a frenare la marcia inarrestabile della Juventus. Ma Walter Mazzarri, tecnico dei granata, si dimostra comunque soddisfatto della prova dei suoi al termine del match: “Abbiamo giocato alla pari con la Juve, i ragazzi hanno fatto una partita importante contro una corazzata. In queste partite sono poi gli episodi a decidere l’esito finale. Peccato, perché credo che avremmo meritato il pari. La Juventus teneva molto a queste partite, ma nonostante questo noi ce la siamo giocata. Abbiamo cercato di allargare il gioco sulle fasce, ma loro sono stati bravi a contenerci. Ci sono poi due episodi molto dubbi in area juventina, ci potevano essere due rigori per noi. A noi un rigore su una nostra ingenuità è costata la partita, magari un rigore per noi l’avrebbe indirizzata in un altro senso. Si sarebbe potuta guardare la Var quanto meno”.