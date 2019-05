Torino, Mazzarri: “Il futuro? I migliori devono rimanere”

Il Torino chiude nel migliore dei modi il proprio campionato: 3-1 alla Lazio davanti al pubblico amico. Al termine del match Walter Mazzarri, allenatore granata, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

STRADA GIUSTA – “Quando sono arrivato, non pensavo si potesse ricreare un connubio così profondo tra squadra e tifosi in poco più di un anno. Questo mi riempie di orgoglio e mi responsabilizza per il futuro: siamo sulla strada giusta”.

FUTURO – “I migliori di questa stagione devono rimanere. So che chi ha trovato meno spazio potrebbe chiedere di essere ceduto, ma per me possono essere confermati tutti: anche chi ha giocato meno è stato importante. Dovremo fare due o tre acquisti mirati, che dovranno essere in grado di competere con i quattordici-quindici che hanno trovato maggior spazio”.