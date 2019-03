Torino, Mazzarri: “Vittoria importante ma sofferta. Belotti? Merita la Nazionale…”

Trascinato da un grande Belotti, il Torino passa a Frosinone 1-2. Il tecnico Walter Mazzarri ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo maturato nella 27^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo giocare come la classifica dice, ossia giocando a calcio. Oggi il primo tempo non mi è piaciuto. Siamo andati in svantaggio su un piazzato. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e l’abbiamo ribaltata. Oggi una vittoria importante, ma forse fin troppo sofferta”. “Obiettivi? Come al Napoli al primo anno. Dobbiamo fare lo stesso e giocare da squadra matura”.

BELOTTI – “Meritava di fare il terzo gol. Stava giocando benissimo e non gli usciva il gol. Ora ha cominciato a metterla dentro sono contento. Se merita la Nazionale? Sì, per me la merita. Poi ovviamente c’è Mancini, io penso al Torino. Belotti ha ritrovato la forma dei vecchi tempi, fa bene e sappiamo tutti contenti”.