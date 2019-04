Torino-Milan, le formazioni ufficiali

Il posticipo domenicale di Serie A vede fronteggiarsi Torino e Milan. I padroni di casa sono in ottima forma e hanno la grande occasione per portarsi proprio alla pari dei rossoneri, in fase calante e reduci dalla deludente prova in Coppa Italia contro la Lazio. Roma e Atalanta hanno vinto le rispettive partite di questa giornata di campionato, per cui né i granata né i ragazzi di Gattuso possono permettersi passi falsi per la rincorsa al quarto posto che vale la Champions League.

Solito schieramento e soliti uomini per il Torino, che come detto attraversa un ottimo momento di forma. Berenguer affiancherà Belotti là davanti. Nel Milan, come previsto, fuori Piatek e dentro Cutrone. Torna Paquetá in mezzo al campo, Suso e Calhanoglu le ali del tridente.

Ecco le formazioni ufficiali:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti. All. Mazzarri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso