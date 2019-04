Torino-Milan, le probabili formazioni

Un vero e proprio spareggio Champions, quello in programma questa sera a Torino. I granata, settimi con i loro 53 punti, ospiteranno infatti il Milan, che di punti ne ha tre in più. Una sfida alla quale le due formazioni arrivano con umori completamente differenti: gli uomini di Walter Mazzarri sono galvanizzati dalla recente striscia positiva, fatta di cinque gare senza sconfitte, mentre i rossoneri sono reduci dalla dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio.

LE SCELTE DI MAZZARRI – Il Torino dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1, con Sirigu tra i pali, Izzo, Nkoulou e Moretti in difesa, Aina, Lukic, Rincon e Ansaldi a centrocampo ed il duo Meité-Berenguer a sostegno dell’unica punta Belotti.

LE SCELTE DI GATTUSO – Il Milan dovrebbbe rispondere con un 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Suso, Cutrone (preferito a Piatek) e Calhanoglu. In mezzo al campo spazio per Kessié, Bakayoko e Paquetà, mentre in difesa, davanti a Donnarumma, dovrebbero esserci Conti, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez.

Queste le probabili formazioni del match:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meité, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.