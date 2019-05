Torino, Moretti annuncia il ritiro: “Domenica la mia ultima partita…”

Dopo Sergio Pellissier, un’altra bandiera del calcio italiano dice addio. Emiliano Moretti, centrale difensivo del Torino, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

“Domenica, contro la Lazio, sarà l’ultima volta che mi vestirò da calciatore. Sono contento e felice perché chiudo una parentesi importante della mia vita. Ringrazio il Presidente e il Mister per aver provato a convincermi di restare”, con queste parole il difensore 37enne ha annunciato in conferenza stampa il ritiro dal calcio giocato: “Sei anni fa per me è iniziata una nuova carriera qua al Toro. Per questo ringrazio il Presidente Cairo e il ds Petrachi. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto”.

RESTA – Il patron Cairo e lo stesso allenatore Mazzarri hanno provato a trattenerlo, senza successo: “Ho provato a convincerlo in tutti i modi, ma va rispettata la sua scelta. Ora me lo tengo stretto, Emiliano sta studiando da dirigente: per questo voglio coinvolgerlo in molte cose”, ha detto il numero uno granata. “Ho tentato insieme al Presidente di fargli cambiare idea. Anche nel corso di questa stagione, Emiliano è stato un punto di riferimento per tutti i suoi compagni”, ha dichiarato, invece, Mazzarri.