Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali

A caccia di punti per l’Europa. Questo l’obiettivo del Torino, che nel match delle 12:30 ospiterà un Sassuolo tranquillo. I granata occupano attualmente l’ottavo posto in classifica con i loro 57 punti e, in caso di vittoria, potrebbero scavalcare la Lazio, che ha già giocato ieri contro il Cagliari, e la Roma, impegnata in serata contro la Juventus.

LE SCELTE DI MAZZARRI – Walter Mazzarri, tecnico del Toro, opta per un 3-4-1-2, con Sirigu tra i pali, Izzo, N’Koulou e Moretti in difesa, De Silvestri, Lukic, Meité e Ansaldi a centrocampo con Baselli e Berenguer a sostegno dell’unica punta Berardi.

LE SCELTE DI DE ZERBI – L’allenatore dei neroverdi Roberto De Zerbi si affida invece al 4-3-1-2, con Sensi in appoggio al tandem offensivo Boga-Djuricic. A centrocampo spazio per Duncan, Magnanelli e Bourabia, mentre in difesa, a protezione di Consigli, ci saranno Demiral, Ferrari, Peluso, Lirola.

Queste le formazioni ufficiali del match:

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso, Lirola; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Sensi; Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi.