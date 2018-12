Totocalcio addio, il governo dopo 72 anni di vita vuole cancellarlo

Come non ricordare il “13” fatto da Lino Banfi nel popolare film “Al bar dello sport”, uno dei film culto dell’attore pugliese, stordito dal clamoroso risultato del Catania passato a Torino contro la Juventus con un gol di Cantarutti che gli regala il pieno alla schedina.

Sono passati 72 anni dall’esordio di quel concorso che caratterizzava le domeniche degli italiani, e talvolta cambiava anche la vita. A onor del vero la schedina da anni è stata rimpiazzata dalle bollette on line e dei centri scommesse. Adesso però il Totocalcio potrebbe andare in pensione. Il governo è al lavoro per stilare la manovra economica, ma in base a quanto emerge sin da ora gli italiani potrebbero essere costretti a dire addio a una tradizione che ha segnato intere generazioni: il Totocalcio. Anche chi non è più giovanissimo si è infatti spesso divertito e messo alla prova cercando di indovinare i risultati che avrebbero poi coinvolto la propria squadra del cuore e non solo. In alcuni casi molti sono riusciti a togliersi anche importanti soddisfazioni.

Come riporta il Corriere della Sera, si starebbe pensando a un emendamento che porterebbe a una riforma «concorsi pronostici sportivi». Non si tratterebbe comunque di un addio totale alle giocate dedicate alle partite di calcio, ma anzi potrebbe presto esserci il debutto di un nuovo prodotto che riuscirebbe a unire le caratteristiche di Totocalcio e Totogol. L’obiettivo è quello di non abbandonare questa tipologia di gioco proprio per una delle sue caratteristiche fondamentali, quella di “non comportare rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo”.

La scomparsa del Totocalcio potrebbe comportare la fine di un’epoca. Il suo esordio, infatti, risale addirittura al 1946 su idea di un giornalista della Gazzetta dello Sport, Massimo Della Pergola. Il cronista era stato allontanato dal quotidiano qualche tempo prima perché ebreo. Nel linguaggio popolare il concorso era conosciuto anche con il nome di Sisal ed è stato spesso una fonte di svago per molti nostri connazionali, che hanno potuto unire la loro passione per il calcio alla volontà di togliersi qualche sfizio nella speranza di una possibile vittoria.