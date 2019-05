Tottenham, Pochettino: “Parleremo del mio futuro dopo la finale di Champions”

Non è del tutto svanita la pista che porta a Mauricio Pochettino per la Juventus, anche se ormai sembra che sarà Maurizio Sarri il prossimo allenatore bianconero. Il tecnico del Tottenham, impegnato sabato sera nella finale di Champions League contro il Liverpool, in una conferenza stampa ha ribadito che del suo futuro se ne parlerà solo dopo tale partita: “Sono concentrato sul fare la storia di questo club, parlare di questioni individuali ora sarebbe un po’ imbarazzante e un disonore. Le voci sono solo voci, dopo la finale avremo tempo di parlare del mio futuro”. Anche il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha detto, ieri, che per l’ufficialità del nuovo allenatore avrebbe aspettato la fine di tutte le competizioni. Ed è per questo che molto probabilmente il nome verrà fuori da una delle 4 squadre che si stanno contendendo le massime coppe europee.