Tris Finotto e Spal batte 6-1 squadra slovena, vincono anche Cagliari ed Empoli

Tante le amichevoli in programma oggi. Ha aperto la Spal con impegno amichevole di alta quota che, alle 17 sul terreno del polisportivo friulano del “Maurizio Siega” al cospetto della formazione slovena dell’Nk Ankaran, per il secondo dei tre test in programma in questa prima parte di ritiro. E’ finita 6-1 per la squadra di Semplici.

SPAL-NK Ankaran 6-1

Marcatori: 11′ Panatta, 29′ Paloschi, 42′ pt Felipe, 15′ st Antenucci, 39′, 43′ e 45′ st Finotto

SPAL 1^ tempo: Thiam, Cremonesi, Felipe, Everton, Vaisanen, Mawuli, Dickmann, Schiattarella, Floccari (8′ pt Finotto), Paloschi, Fares (32′ pt Costa).

SPAL 2^ tempo: Poluzzi, Salamon, Vitale, Vaisanen, Felipe (23′ st Coulange), Everton, Lazzari, Schiattarella (23′ st Esposito), Costa, Finotto, Antenucci. A disp.: Semplici

NK Ankaran: Piai (1′ st Bova), Humar (1′ st Ferrari), L. Badzim, Panatta (20′ st Kacinari), Nkama (29′ st Ceccarelli), Pesce, Dias, Slavera (20′ st Agic), Oyewusi (35′ st Salamovic), Menegusso, Solaja. A disp.: Neto, Berisha, Finazzi. All.: V. Badzim

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Assistenti: Mondin di Trieste e Tolfo di Pordenone

Note: ammoniti Everton, Coulange.

9′ pt: Fares da sinistra mette un traversone basso che attraversa tutta l’area ed arriva sul secondo palo dove Everton in scivolata tocca fuori.

11′ pt: angolo sloveno con palla al centro indirizzata in rete da Panatta.

23′ pt: pallone vagante sulla 3/4 dell’Ankaran viene rincorso da FInotto che anticipa difensore e portiere ma sulla linea un giocatore allontana la sfera dalla porta.

27′ pt: pallone filtrante al limite dell’area, Finotto tocca per l’inserimento di Paloschi che davanti al portiere si fa respingere il piatto.

29′ pt: Paloschi in area tocca di testa a pallonetto superando il portiere con una traiettoria velenosa.

34′ pt: tiro al volo di Everton dal limite: palla di poco alta.

42′ pt: corner biancazzurro al centro dell’area per Vaisanen che fa ponte a Felipe: tocco facile di piatto per il vantaggio.

15′ st: pallone in profondità per Antenucci che scattato in posizione regolare salta in portiere in uscita e deposita in rete.

17′ st: crossa di Lazzari sul secondo palo per Costa: colpo di testa sulla traversa.

22′ st: conclusione da fuori di Salamon non distante dal palo.

36′ st: Antenucci davanti al portiere: pallonetto toccato sull’uscita e palla recuperata dalla difesa.

39′ st: Vitale di prima su Finotto che scatta in posizione regolare: tocco sotto e palla in rete.

43′ st: scatto di Finotto in profondità: superato il portiere appoggia di piatto in goal.

45′ st: traversone di Lazzari per Finotto che di testa segna tripletta.

Cagliari-Real Vicenza 10-0

Dopo la vittoria di ieri contro la Rotaliana, il Cagliari che si trova a Pejo per il ritiro estivo, ha battuto anche il Real Vicenza. Nove i gol di ieri, dieci quelli di oggi. A portare in vantaggio i rossoblu ci ha pensato Han, autore di una doppietta, suo è anche il gol del momentaneo 4-0. A segno anche Farias (anche lui protagonista di una doppietta), Deiola, Faragò, Castro, Barella, Ionita e Pavoletti.

Tabellino

Marcatori: 14′ p.t. Han, 26 p.t. Farias, 31′ p.t. Deiola, 36′ p.t. Han, 37′ p.t. Faragò, 42′ p.t. Castro; 10′ s.t. Farias, 16′ s.t. Barella, 29′ s.t. Ionita, 36′ s.t. Pavoletti.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno (dal 66′ Aresti); Faragò (dal 66′ Pisacane), Romagna (dal 66′ Andreolli), Ceppitelli (dal 66′ Capuano), Pajač (dal 66′ Padoin); Deiola (dal 66′ Dessena), Colombatto (dal 66′ Cigarini), Barella (dal 66′ Caligara); Castro (dal 66′ Ionita); Han (dal 66′ Sau), Farias (dal 57′ Pavoletti).

Allenatore: Rolando Maran.

Montelupo-Empoli 0-5

E’ da poco terminata anche la seconda amichevole stagionale dell’Empoli, che si è imposta sul Montelupo per 5-0. Una buona prestazione per la compagine toscana che passa in vantaggio grazie alla rete di Di Lorenzo al 17′. Il raddoppio arriva nel corso del primo tempo grazie alla conclusione di Zajc. A segno, nel corso della ripresa, anche Romagnoli, Brighi e Jakupovic che trova la rete dalla distanza.

Marcatori: 17′ La Gumina, 31′ Zajc, 62′ Romagnoli, 82′ Brighi, 85′ Jakupovic

Montelupo: Parrini; Corsinovi, Brandi, Berti, Cei, Agnorelli, Tremolanti, Giannelli, Agostini, Della Scala, Marescalchi.

A disp.: Taddei, Marrazzo, Bai, Borsini, Saitta, Doumbia, Bulgarelli, Bouafa, Pepe, Cerboni, Valenti, Echegdali, Messere.

All. Consigli

Empoli 1T (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Rasmussen, Pasqual; Untersee, Bennacer, Traoré; Zajc; Caputo, La Gumina.

All. Aurelio Andreazzoli

Empoli 2T (4-3-1-2): Terracciano; Veseli, Marcjanik, Romagnoli, Imperiale (75′ Ricchi); Belardinelli (75′ Ricci), Brighi, Lollo; Jakupovic; Mchedlidze, Mraz.

Arbitro: Majrani di Firenze