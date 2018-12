Tutto facile per la Lazio: all’Olimpico, Cagliari battuto per 3-1

Ritmi alti e tanti gol all’Olimpico, dove la Lazio ha battuto agevolmente il Cagliari davanti al proprio pubblico. Il 3-1 finale è frutto delle reti di Milinkovic-Savic, Acerbi e Lulic e il rigore di Joao Pedro per i rossoblù. Niente da fare per i sardi che pagano le numerose assenze e la superiorità dei biancocelesti. Tre punti fondamentali per la squadra di Inzaghi che torna davanti al Milan in classifica ma con una gara in più.

IL MATCH – Parte subito bene la Lazio. Primo pericolo al 6′ di gioco con Milinkovic-Savic che sfiora di testa il vantaggio. Il serbo, alla ricerca del gol perduto, riesce ad insaccare poco dopo: Immobile calcia di sinistro e il centrocampista è abile a ribadire in rete la corta respinta di Cragno. Al 12esimo è 1-0 Lazio. Padroni di casa che non si fermano e attaccano a pieno organico. I sardi si difendono e non riescono ad agire. Ionita non arriva a deviare un ottimo pallone messo in mezzo, e i rossoblù vengono puniti: al 23′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Acerbi in due tempi trova il raddoppio. Non trova la reazione il Cagliari e il primo tempo termina con i padroni di casa avanti di due gol. La ripresa parte con lo stesso copione della prima frazione. La Lazio attacca, crea tanto ma non trova il tris. Terza rete che arriva al 63′, quando Immobile serve Lulic che finalizza il contropiede. Dopo la classica girandola di cambi e il rigore procurato e realizzato da Joao Pedro per fallo di Bastos al 93esimo, all’Olimpico è 3-1 finale.