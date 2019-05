Udinese, avanti con Tudor: tecnico confermato dopo aver conquistato la salvezza

Differentemente rispetto a un anno fa, quando gli fu dato il benservito dopo il raggiungimento della salvezza, Igor Tudor rimarrà sulla panchina dell’Udinese anche per la prossima stagione. Queste sono le informazioni che trapelano dall’ambiente friulano, la proprietà avrebbe deciso di confermare il tecnico croato dopo aver conquistato la permanenza in Serie A: da quando ha preso il posto di Davide Nicola, l’ex difensore in 10 partite ha raggiunto una media di 1,80 punti per partita, per un totale di 5 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte. Si parla quindi di 18 punti fondamentali per risalire la china e allontanare la zona calda della classifica. Nella stagione 2017-18 ebbe solo 4 partite a disposizione e, nonostante sia riuscito ugualmente a salvare in A i bianconeri, fu sostituito in estate da un altro allenatore.