Udinese, Campoccia: “Lasagna sondato dal Napoli, ma mai vicino”

Ieri sera Kevin Lasagna ha fatto il suo debutto in Nazionale propiziando la rete siglata da Biraghi nei secondi finali del match contro la Polonia. Orgoglioso il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, in quanto dopo tanti anni un calciatore friulano è tornato ad essere decisivo con la maglia dell’Italia.

A Radio Kiss Kiss Napoli, Campoccia ha dichiarato quanto segue: “Roberto Mancini lo ha inserito quando la partita era quasi terminata. Pur essendo Lasagna un esordiente, ha fatto intravedere le sue qualità indiscutibili, propiziando la rete dell’1-0 siglata da Biraghi. In quel momento ho esultato come per un gol di Altobelli. Napoli? Sì, ammetto che la società partenopea lo ha cercato, ma sono stati effettuati solamente dei sondaggi. Non si può dire che Lasagna ed il Napoli siano stati così vicini. Ma De Laurentiis ha dimostrato di saper riconoscere i veri talenti”.