Udinese, il figlio di Renzi in prova alla Primavera

Francesco Renzi, figlio dell’ex Premier Matteo, ci riprova. Dopo il provino di qualche mese fa al Genoa, il classe 2001, attaccante, sosterrà un periodo di prova con la formazione Primavera dell’Udinese. La notizia giunge dal Messaggero Veneto. Renzi jr sarà in campo, il 4 agosto, in un test match dei friulani contro i pari età del Venezia.

NUOVO TENTATIVO -Il primogenito dell’ex presidente del consiglio, è un centravanti di belle speranze, che ha segnato gol a raffica con la maglia dell’Affrico, società dilettantistica di Firenze. Il bomber, era già stato convocato per la Nazionale Under 17 Dilettanti, è stato capocannoniere nel girone C degli Allievi Regionali e si è anche messo in luce nel passato Torneo delle Regioni. Le sue prestazioni aveva attirato persino il Genoa che lo ha messo nel mirino e gli ha fatto sostenere un provino, sfortunatamente non andato a buon fine. Ora Renzi Jr. ci riprova e chissà che questa non sia la volta buona. La Primavera dell’Udinese potrebbe essere un bel trampolino di lancio. Il giovane attaccante riparte quindi agli ordini del nuovo tecnico David Sassarini.