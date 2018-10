Udinese, l’ex Di Natale: “Juventus più forte. Friulani, godetevi CR7…”

Antonio Di Natale, ex attaccante e bandiera dell’Udinese, attualmente nello staff tecnico dello Spezia, ha parlato attraverso Il Messaggero Veneto di Cristiano Ronaldo e del match che i friulani giocheranno questa sera alle 18 contro la Juventus. Parole importanti, quelle spese dall’ex bomber, che ha avuto un consiglio piuttosto particolare per quelli che, in passato, sono stati i suoi tifosi allo stadio. Se la partita ha sulla carta una netta favorita, non tutto è perduto e i supporters dei padroni di casa potranno ugualmente togliersi qualche soddisfazione.

DIVERTITEVI – “CR7? Credo che per il nostro calcio l’arrivo di fuoriclasse del genere possa solo fare bene. Ai tifosi dell’Udinese e di tutte le squadre dico: godetevelo. Udinese-Juve? Credo che affrontiamo la squadra più forte, ma che le partite bisogna giocarle. L’altro giorno ho detto che questa Udinese mi piace, ha una filosofia di gioco ben precisa e lo ribadisco”.