Udinese, Machis e Vizeu si presentano: “Ci ispiriamo a Ronaldo il Fenomeno ma Zico dà consigli”

Presentati dall’Udinese due giovani sudamericani appena arrivati in Friuli: si tratta di Darwin Machis e Felipe Vizeu, due attaccanti che potranno dare una mano importante alla squadra bianconera per fare il salto di qualità. Machis ha 25 anni e ha già giocato per cinque anni in Spagna. E’ un giocatore che sta entrando ora nella piena maturità calcisticia e avendo già una grande esperienza nel calcio europeo è perfetto per interpretare quanto chiede mister Velazquez. In Europa è stato portato dal Granada nel 2012, è quindi un giocatore che seguiamo da tempo e che conosciamo bene.

Felipe Vizeu è invece un giocatore più giovane, ha solo 21 anni e si affaccia ora ad un calcio più complesso ed esigente. In Brasile con la maglia prestigiosa del Flamengo ha fatto vedere grandi potenzialità e ha caratteristiche che mancavano nel nostro organico. In questo inizio di stagione ha già fatto vedere l’attitudine giusta e la volontà di lavorare intensamente per crescere e adattarsi alla realtà della Serie A.

MACHIS – “Sono molto contento di esser qui, lavoro sempre con entusiasmo e voglio aiutare la squadra per raggiungere gli obiettivi di gruppo personali. L’allenatore già mi conosceva e questo mi rende più tranquillo ma voglio dimostrare tutto il mio valore. Nessuno arriva qui e pensa di essere titolare, tutti devono meritarsi il posto ma sono contento di aver dimostrato le mie potenzialità durante la preparazione. Non mi aspettavo un impatto così positivo. Sono un giocatore molto rapido, versatile ma devo continuare a lavorare. Avete visto tutti il mio modo di giocare in queste prime uscite. Spero di essere una delle rivelazioni di quest’anno per la Serie A. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo il Fenomeno”.

VISEU – “Anch’io sono entusiasta di essere arrivato in un club storico come l’Udinese, sono felice di potermi misurare in Serie A. Il mio obiettivo è quello di ambientarmi presto ed essere determinate per l’Udinese. Sono arrivato da poco in un campionato nuovo, in una squadra nuova e in un modo di giocare diverso. Ho il dovere di partecipare aiutando la squadra con i miei gol. Nel Flamengo giocavo come prima punta ma ho ricoperto molti ruoli in attacco come laterale e seconda punta. Mi trovo a mio agio all’interno dell’area di rigore. Mi ispiro a Ronaldo e Adriano l’imperatore. Per noi attaccanti è molto difficile, qui in Italia ti marcano molto stretto. Zico è uno dei miei idoli, stato un grandissimo calciatore che come me ha giocato anche lui prima nel Flamenco e poi nell’Udinese. E’ molto importante nella mia vita, ci sentiamo molto spesso e mi sta dando molti consigli”.