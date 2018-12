Udinese, Mandragora: “Cristiano Ronaldo come me. Tra lui e Messi scelgo…”

Il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora, è stato protagonista di una bella iniziativa del club friulano e si è reso disponibile a rispondere ad alcune domande dei tifosi tramite il profilo ufficiale della squadra su Twitter. Dalla squadra bianconera al calcio in generale. Dalla sfida tra Messi e Ronaldo fino a quello che definisce come il suo esempio da seguire.

A TUTTOTONDO – “Il mio rapporto con i compagni? Amo molto stare in compagnia e passo tempo libero con i compagni, soprattutto con Kevin Lasagna e Beppe Pezzella”. “L’eterna sfida Messi o Ronaldo? L’argentino è un talento puro, Cristiano è l’esempio lampante della dedizione al lavoro. Anche io sono devoto al lavoro come lui e quindi se devo scegliere dico CR7”. Ed infine sul proprio idolo: “Il mio obiettivo è sempre stato quello di essere un calciatore, non so cosa avrei fatto altrimenti. Forse avrei continuano nello studio. Chi è il mio idolo? Anche se non è esattamente il mio ruolo, il mio esempio è Sergio Busquets”.