Udinese, Mandragora si presenta: “Fare bene per guadagnare la Nazionale”

Rolando Mandragora si presenta. L’Udinese lo ha ufficializzato nelle scorse ore. Il centrocampista è l’acquisto più caro della storia del club friulano. Il classe ’97 è stato preso dalla Juventus per 20 milioni di euro dopo aver vissuto l’ultima stagione con la maglia del Crotone. Il giovane si è detto molto contento dell’approdo in Friuli e spera di mettersi in mostra per conquistare la maglia della Nazionale.

FARE BENE – “Spero che quest’anno sia l’anno della consacrazione per me in Serie A. Voglio far bene e divertire i tifosi bianconeri insieme ai miei compagni. Essere l’acquisto più oneroso della storia dell’Udinese per me è un onore: farò di tutto per ripagare l’investimento fatto e l’apprezzamento che avete nei miei confronti. Ho scelto il numero 38 perché è quello con cui ho esordito in Serie A. Me lo sono anche tatuato perché è un sogno che si è avverato. Penso molto all’Italia, non lo nego. Ma prima devo pensare all’Udinese: far bene qui è la chiave per arrivare a giocare con la maglia azzurra. Sicuramente il mio ruolo in campo comporta molta responsabilità. Mi trovo bene anche perché ho giocato con Barak e Fofana che mi hanno dato una grossa mano. Penso che questo sia un anno molto importante per la mia carriera, la scelta di venire all’Udinese è stata molto ponderata”.