Udinese, Nicola: “Abbiamo bisogno di fare quadrato tra tutti: dobbiamo cercare la vittoria con il Cagliari”

Non arrivano i tre punti, ma nell’incontro disputato nel pomeriggio di Santo Stefano l’Udinese trova un prezioso 0-0 sul terreno della Spal. Il tecnico Davide Nicola ha analizzato così il risultato: “Il pareggio è sempre un risultato positivo e comunque facciamo un passo avanti in classifica. Devo dire che anche stasera contro la Spal ho notato dei passi avanti e sono soddisfatto della prestazione. Stiamo mantenendo un’ottima organizzazione difensiva, sono contento perchè vedo i ragazzi che si impegnano. Dobbiamo migliorare a livello mentale, possiamo fare di più e accadrà. Senza De Paul sabato? Non complica i piani, ma è chiaro che vorremmo avere tutti a disposizione, siamo una squadra. Stasera Opoku si è visto che sta lavorando sodo, ha fatto una buona partita, sta migliorando tantissimo. Io guardo la voglia di essere uniti nella causa e questo mi soddisfa molto. Sono stato contentissimo, ho potuto anche impiegare Barak. Abbiamo bisogno di fare quadrato tra tutti: dobbiamo cercare la vittoria con il Cagliari”.