Udinese, Nicola: “Cagliari ha dei difetti e nostra priorità è batterlo”

Alla vigilia del match con il Cagliari, il tecnico dell’Udinese Davide Nicola nella conferenza stampa svoltasi alla Dacia Arena ha presentato la partita: «Questa squadra è migliorata da quando l’ho presa in mano. La nostra priorità è giocare bene e vincere domani, il tutto ricondotto in un percorso di crescita che non è possibile compiere in breve tempo. Finita questa partita servirà fare un bilancio consuntivo di questo girone d’andata e scambiare con la società le proprie opinioni attraverso le quali capire dove eventualmente si può migliorare sulla rosa. La squadra ha comunque una grande potenzialità, Opoku è cresciuto molto per esempio, dietro ci sono altri giocatori pronti a dare il proprio contributo, in questo momento però secondo me è prioritario concentrarsi sulla partita di domani per chiudere al meglio il girone di andata. I sardi giocano con una grande aggressività, sono più avanti di noi per quanto riguarda la conoscenza reciproca, ma hanno anche dei difetti. Noi abbiamo preparato una partita nella quale l’Udinese tenterà di fare il suo gioco fin dal primo minuto. Spero che nel corso dell’incontro si possano aprire situazioni interessanti per noi».