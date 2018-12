Udinese, Nicola: “I ragazzi hanno dato tutto. Ora dobbiamo fare punti”

Torna a mani vuote dalla trasferta di San Siro l’Udinese di Davide Nicola. E la classifica, per i bianconeri, si fa sempre più preoccupante. Queste le parole del tecnico friulano al termine del match: “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Per lunghi tratti non abbiamo giocato solo aspettando e ripartendo, ma abbiamo preso l’iniziativa. Soprattutto nella ripresa abbiamo fatto bene, con venti minuti di ottimo livello. I giocatori si sono sacrificati e hanno dato tutto, alcuni di loro hanno giocato pur essendo vittime di un virus. Il mio lavoro? Ho fatto quattro partite, tutte con avversarie di livello e siamo riusciti anche a raccogliere qualche punto. Oggi sapevamo sarebbe stata dura contro un’Inter decisa a riscattarsi dopo l’eliminazione dalla Champions League. Ora nelle prossime gare dovremo cercare di conquistare più punti possibili”.