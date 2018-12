Udinese, Nicola: “Ottima prova, manteniamo questi standard…”

Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine del macht vinto contro il Cagliari nell’ultimo appuntamento di campionato dell’anno valido per la 19^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole nella conferenza stampa post gara:

PRESTAZIONE – “Oggi si è visto il collettivo, che col passare dei minuti ci ha permesso di prendere in mano il match. Abbiamo fatto una gran bella partita, concedendo poco agli avversari e mantenedo un nostro equilibrio, le critiche sono relative, so valutare quelle costruttive e quelle manipolative, so cosa voglio costruire e cerco di farlo di partita in partita. Oggi ho cambiato in funzione delle caratteristiche dei giocatori e degli avversari. Il Cagliari ha un gioco molto efficace, ma se gli fai abbassare il baricentro vanno in difficoltà e abbiamo puntato su questo. Complice l’assenza di De Paul ho chiesto determinati compiti a De Paul”.

MIGLIORARE – “Noi pensavamo troppo perchè cercavamo certi automatismi, non abbiamo giocato bene questa partita perchè non c’era De Paul, ma perchè stiamo facendo nostri certi principi per aumentare la fluidità e stiamo migliorando”. “Come si cresce ancora? Il prossimo step è mantenere questo standard, aumentando la fluidità, in certe situazioni ancora non abbiamo la percezione di chi porta parla e a chi darla. Poi ci sono avversari e avversari, se avessimo giocato con due esterni contemporaneamente alti con la Roma non avremmo vinto, fa parte del consolidamento della mentalità della squadra, quindi prima di tutto ho dovuto costruire le fondamenta dalla difesa, poi abbiamo iniziato ad aumentare la trazione offensiva”.