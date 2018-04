Udinese, Oddo: “Contro la Fiorentina match difficile ma dobbiamo fare risultato positivo”

Il tecnico dell’Udinese, Massimo Oddo, spera che il momento di crisi della sua squadra finisca presto a cominciare da domani visto che la squadra friulana affronterà la Fiorentina nel match di A rinviato per la scomparsa del capitano viola Astori. In conferenza stampa l’allenatore friulano ha presentato così la sfida che si giocherà al Friuli:“Quella di domani sarà una partita particolare, per la Fiorentina sarà dura mentalmente. Tragedie così non si possono scordare. I viola sono una squadra che sta molto bene, vengono da 4 vittorie. Stanno vivendo un momento positivo ed hanno alti valori tecnici. Sarà una partita difficile. Dobbiamo sfruttare al meglio le nostre attuali possibilità e trovare un risultato positivo. Sarà una partita molto agonistica. Domani scenderà in campo chi sta al 100%, non altri. Questo è il momento di sbloccare questa situazione. Abbiamo bisogno del supporto del nostro pubblico, ci serve. Invito chi ama l’Udinese e ama questa maglia a starci vicino. I ragazzi stanno soffrendo quanto i tifosi per questa situazione. L’allenatore è sempre responsabile dell’andamento di una squadra. Se un giocatore sbaglia sono io che devo prendere le dovute decisioni. Io non ho mai avuto la sensazione che i giocatori abbiano perso la voglia e la grinta. I parametri fisici che ho visto nel post partita a Bergamo sono buoni, ma i giocatori dell’Atalanta erano nettamente superiori. Quello che mi fa arrabbiare di più sono le piccole disattenzioni che vanificano uno sforzo durato tutta la partita per mantenerci in gioco. Recuperiamo solo Barak, Hallfredsson e Lasagna in panchina. In questo momento abbiamo bisogno di 11 giocatori che stanno al cento per cento, ci serve gente che sta bene fisicamente e mentalmente. Perica? Il problema di Stipe è mentale. L’anno scorso ha fatto sei gol, e molti di questi decisivi. Ha le sue caratteristiche, non è un giocatore tecnico, ma dà tutto durante la partita. Ho due attaccanti adesso, Lopez e Perica. Entrambi hanno avuto le loro opportunità: faccio la scelta di partita in partita, in base a ciò di cui ha bisogno in quel momento la squadra.”

