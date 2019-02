Udinese, risolto il contratto con l’allenatore Velazquez

L’edizione odierna del Messaggero Veneto racconta dell’avvenuta risoluzione del contratto fra l’Udinese e l’allenatore spagnolo Julio Velazquez. È stato dunque raggiunto l’accordo tra il patron Pozzo e il manager iberico per la rottura dell’accordo che era stato stipulato fino al termine della stagione 2020-21. L’avventura in Friuli è durata in totale 13 partite fra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 2 vittorie (contro Chievo e Sampdoria), 3 pareggi e ben 8 sconfitte. L’esonero è arrivato dopo il k.o. di Empoli per 2-1 dell’11 novembre. Al suo posto è stato scelto Davide Nicola, che ora resta l’unico tecnico sul libra paga dell’Udinese.