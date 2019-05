Udinese-Spal, le formazioni ufficiali

Udinese a caccia di punti salvezza. I friulani, reduci dalla vittoria di Frosinone, cercano il bis contro una Spal ormai tranquilla. Un successo spingerebbe i bianconeri a quota 40, ad un passo dalla salvezza.

LE SCELTE DI TUDOR – Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, si affida al 3-5-2, con Musso tra i pali, De Maio, Troost-Ekong e Samir in difesa, Stryger Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul e Zeegelaar a centrocampo, Okaka e Lasagna in attacco.

LE SCELTE DI SEMPLICI – Leonardo Semplici, allenatore della Spal, replica con un 4-4-2, con la coppia d’attacco composta da Petagna e Floccari. In mezzo al campo spazio per Kurtic, Valoti, Murgia e Lazzari, mentre in difesa, a protezione di Gomis, ci saranno Fares, Vicari, Cionek e Bonifazi.

Queste le formazioni ufficiali del match:

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor.

SPAL (4-4-2): Gomis; Fares, Vicari, Cionek, Bonifazi; Kurtic, Valoti, Murgia, Lazzari; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici.