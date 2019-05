Udinese, Tudor: “Ora aspettiamo gli altri campi… De Paul? Perderlo per noi sarebbe pesante”

Vittoria fondamentale per l’Udinese. I bianconeri, alla Dacia Arena, hanno battuto per 3-2 la Spal, facendo un enorme passo verso la salvezza. Queste le parole del tecnico Igor Tudor al termine del match.

RISULTATO – “Oggi era importante trovare i tre punti e lo abbiamo fatto, anche soffrendo, ma è normale: queste gare non sono mai facili. Ora speriamo che dagli altri campi possa arrivare qualche buona notizia. Il mio lavoro? Sono molto contento di quello che sono riuscito a trasmettere nel gioco senza palla: in queste partite la squadra è stata molto meno passiva in fase difensiva, poi, con il tempo, ci sarà modo per proporre un calcio più propositivo e spettacolare. Sono arrivato qua con l’obiettivo di conquistare la salvezza e speriamo di farcela. De Paul? A livello tecnico è ormai cresciuto tantissimo ed è pronto per le grandi squadre. Dovesse andare via, per noi non sarebbe semplice sostituirlo: ci ha portato circa venti punti”.