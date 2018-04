Udinese, ufficializzato l’arrivo di Iuliano come vice Tudor

Un pezzo della Juventus fine anni ’90 all’Udinese. Dopo Igor Tudor, nuovo allenatore del club friulano a seguito dell’esonero di Massimo Oddo, è stata ufficializzata la scelta del vice-allenatore: si tratta di Mark Iuliano, assieme a Tudor, come calciatore, nella Juventus e adesso di nuovo insieme in questa avventura in terra friulana.

Questo è il comunicato ufficiale della società bianconera: Udinese Calcio rende noto che Mister Igor Tudor sarà affiancato nella guida tecnica della prima squadra da Mark Iuliano, in qualità di vice-allenatore. La seduta odierna di allenamento è stata l’occasione per vederli per la prima volta assieme sul campo del Bruseschi.

Iuliano, allenatore dalla stagione 2012-2013, ha allenato gli Allievi nazionali del Pavia, il Latina (Primavera e prima squadra), il Como, il Partizani Tirana (con Luciano Moggi come direttore generale). Adesso l’esperienza in Friuli.

L’obiettivo, per Tudor e Iuliano, è dare la salvezza alla squadra della famiglia Pozzo. Domenica prossima sfida decisiva contro il già retrocesso Benevento. Servono i tre punti per non vedersi ancora di più risucchiati nei bassifondi della classifica.