Udinese, vittoria salvezza: Spal ko 3-2

Tre punti fondamentali nella lotta salvezza per l’Udinese. I friulani, nel primo anticipo della penultima giornata di Serie A, hanno battuto per 3-2 la Spal, portandosi così a quota 40 in classifica. Un successo che, a seconda dei risultati di Empoli e Genoa, impegnate rispettivamente con Torino e Cagliari, potrebbe consegnare ai bianconeri la matematica salvezza.

LA GARA – Il match si mette subito in discesa per la squadra di Tudor, che passa in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie ad un colpo di testa di Samir. Fra il 31′ e il 35′ ci pensa Okaka a mettere apparantemente al sicuro il risultato con una doppietta, prima che nella ripresa, al 53′ e al 59′, la Spal trovi le reti che riaprono la gara con Petagna e Valoti. Nel finale gli emiliani sfiorano il clamoroso pari con Kurtic, ma l’Udinese regge e si porta a casa una fondamentale vittoria.