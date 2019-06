Ufficiale – Andreazzoli risolve il contratto con l’Empoli. Il Genoa lo aspetta

Mancava solo il comunicato ufficiale da parte della società, eccolo arrivare nella giornata di oggi: Aurelio Andreazzoli non è più l’allenatore dell’Empoli. La società toscana ha annunciato così la risoluzione del contratto tramite i propri canali web e social: “L’Empoli FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il tecnico della prima squadra Aurelio Andreazzoli. Al tecnico vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto da parte di tutta la società azzurra e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale”. Tornato sulla panchina dopo la parentesi Iachini, ha sfiorato la permanenza in Serie A, sfuggita solo all’ultima giornata a San Siro con l’Inter nonostante una grande prestazione. L’ex Roma è prossimo al Genoa, che però deve ancora ufficializzare la fine del rapporto con Cesare Prandelli. L’Empoli, invece, dovrebbe ripartire dal campionato cadetto con Cristian Bucchi.