Ufficiale – Boban lascia la Fifa e torna al Milan, Maldini è il nuovo direttore tecnico

Il Milan finalmente comincia a mettere insieme i pezzi, annunciando le prime ufficialità. Oggi, venerdì 14 giugno, è il turno di Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico, e Zvonimir Boban, che ha lasciato il ruolo di vicesegretario generale per tornare in rossonero, nella veste di Chief Football Officer, e quindi si occuperà in prima persona di coordinare e visionare le attività sportive, lavorando a stretto contatto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis e il direttore tecnico Paolo Maldini. Resterà da definire l’accordo con Marco Giampaolo, probabilmente all’inizio della prossima settimana.

ZVONE – Boban con il Milan ha vinto 9 trofei, ha giocato 251 partite e segnato 30 gol: “Sono molto felice di essere tornato e cercherò di dare il mio contributo per riportare la squadra dove merita. Dev’essere un club protagonista e vincente, è questa la sua unica natura. Darò tutto me stesso. Quando Paolo mi ha chiamato, sono salito in macchina e sono corso a casa sua, di notte, per capire come stessero le cose. Poi ho parlato con Gazidis e la proprietà, ed eccomi qua, nel mio club che amo e nella terra che mi ha dato tanto. Ringrazio anche Infantino, presidente Fifa, che seppur interista è stato un vero amico e ha capito che questa chiamata era simile alla sua di 3 anni fa. Impossibile rifiutare. Forza Milan!”.