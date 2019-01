Ufficiale – Bologna: ecco Soriano e Sansone

Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata questa mattina. Roberto Soriano e Nicola Sansone passano dal Villarreal al Bologna, il primo via Torino dove non ha trovato moloto spazio, in prestito rispettivamente con diritto di riscatto e obbligo di riscatto. A comunicare l’ufficialità dell’operazione è stata la stessa società emiliana attraverso il proprio sito internet e i canali social ufficiali. Sansone vestirà la maglia numero 10, Soriano, invece, la numero 21.



UFFICIALI – Ecco il comunicato del club: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicola Sansone a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e del centrocampista Roberto Soriano a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con opzione per il riscatto”.

Saranno dunque il centrocampista e l’attaccante, entrambi classe 1991, i primi rinforzi per risollevare le sorti del club che, in questo momento, si trova al terzultimo posto in classifica a quota 13 punti, davanti solamente a Frosinone e Chievo.