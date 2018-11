Ufficiale – Empoli, Iachini nuovo allenatore

Dopo aver dato comunicazione dell’esonero dell’ormai ex tecnico Aurelio Andreazzoli, l’Empoli ha annunciato l’arrivo del nuovo allenatore. La panchina toscana è stata affidata all’ex Sassuolo Giuseppe Iachini.

La notizia era nell’aria, e pochi minuti fa, tramite i propri canali ufficiali, la società empolese ha ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico. Riparte dunque l’avventura in Serie A per Iachini, che aveva allenato nella stagione 2017-18 il Sassuolo portandolo sino all’undicesima posizione in classifica. Per lui dovrebbe essere pronto un contratto annuale e non biennale come ci si aspettava nelle scorse ore. Alle 14 il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa presso la sala Antonio Bassi dello Stadio Castellani.