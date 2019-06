Ufficiale – “Il Prof.” Cigarini blindato: rinnova col Cagliari fino al 2020

Piaceva a tante, ma Cigarini resta a Cagliari. Dopo l’annuncio del rinnovo arrivato tramite WhatsApp da parte del presidente Giulini, ecco arrivare il comunicato ufficiale da parte del club rossoblù: Luca Cigarini è blindato, rimane in forza al club sardo per un’altra stagione, la terza, fino al 2020. Resta una garanzia per una squadra di medio livello in Serie A: classe 1986, conosce bene le modalità per dettare perfettamente i tempi di gioco a centrocampo, e nell’ultimo campionato di massima serie ha contribuito alla salvezza della squadra di Rolando Maran con 25 presenze.

Ecco il comunicato del Cagliari:

“Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale di Luca Cigarini: il calciatore ha firmato un nuovo accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 2020″.