Ufficiale – Inter, Spalletti non è più l’allenatore

Si aspettava solo l’ufficialità che adesso è arrivata: Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter.

Il tecnico di Certaldo lascia i nerazzurri dopo due anni e due piazzamenti in Champions League conquistati. L’annuncio è arrivato dalla società nerazzurra attraverso un tweet pubblicato sul proprio canale ufficiale. Ecco il testo: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”.

GRAZIE – Non sono mancati i ringraziamenti del presidente interista Steven Zhang su Instagram: “Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre fatto del tuo meglio, con la pioggia o col sereno. Questi due anni di avventura significano molto per l’Inter e per me personalmente. Non dimenticheremo la tua dedizione a questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei stato allenatore dell’Inter sarai sempre il mio allenatore. Grazie mister Spalletti”.