Ufficiale – Lazio, Inzaghi rinnova fino al 2021

La Lazio ha ufficializzato sul proprio sito web e attraverso i propri canali social di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi che, dopo settimane di rumors sul suo possibile addio, rimarrà come allenatore del club biancoceleste anche per le prossime stagioni.

Mancava solamente l’annuncio ufficiale che è arrivato nella giornata odierna. Niente Juventus e niente Milan, Inzaghi rinnova con il club di Lotito fino al 2021.

IL COMUNICATO – “La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021. La scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione, rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità di intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati”. Queste le parole della società biancoceleste sul proprio tecnico che in stagione ha trionfato sollevando la Coppa Italia.