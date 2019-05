Ufficiale – Milan, si è dimesso anche Leonardo. Gazidis: “Ci ha messo il cuore, gli sono grato”

Dopo Gattuso, al Milan ecco le dimissioni anche da parte di Leonardo. Nel pomeriggio il club rossonero di Via Rossi ha rilasciato il comunicato in cui si parla dell’addio da parte del manager brasiliano, con i sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e l’augurio per un proseguimento di carriera ad alti livelli. Nella nota ufficiale si dice anche che nei prossimi giorni vi sarà l’annuncio per il prossimo direttore sportivo. A margine, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha detto: “Leonardo è tornato al Milan in un momento di necessità, poche settimane prima della chiusura del mercato estivo. Anche se in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso energia e ambizione a tutta la squadra. Sono grato a lui per quello che ha fatto per il nostro grande club, gli auguro il meglio”.