Ufficiale – Pellissier dice addio al calcio giocato: ha fatto la storia del Chievo

174 gol fra i Professionisti, di cui 112 in Serie A con la maglia del Chievoverona. Parliamo della leggenda Sergio Pellissier, che oggi, venerdì 10 maggio, ha comunicato tramite una conferenza stampa di lasciare il calcio giocato. Una decisione certamente sofferta per l’attaccante, che in aprile ha compiuto 40 anni e che a 39 anni e 290 giorni è diventato il marcatore più longevo della storia del massimo campionato italiano. Una vita intera dedicata al Chievo: si è unito ai clivensi nel 2002 e non ha mai più cambiato maglia, nemmeno quando ci fu la retrocessione in Serie B nel 2007. La formazione veronese giocherà nel campionato cadetto anche il prossimo anno, ma Pellissier, una delle ultime bandiere rimaste nel nostro calcio, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. In carriera conta anche 4 gol nel derby di Verona con l’Hellas, di cui è il marcatore più prolifico, e una presenza in Nazionale datata 6 giugno 2009 (con tanto di gol).