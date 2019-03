Ufficiale – Roma: esonerato Di Francesco

Costa cara l’eliminazione dalla Champions League ad Eusebio Di Francesco. Il tecnico è stato ufficialmente esonerato dalla Roma.

La stessa società giallorossa, attraverso un comunicato, ha annunciato l’addio all’allenatore.

L’ex Sassuolo paga, oltre il ko contro il Porto, anche la pesante sconfitta nel derby con la Lazio rimediata nell’ultima giornata di campionato.

UFFICIALE – “La Roma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro”. Queste le parole apparse sul profilo ufficiale Twitter del club giallorosso.

In pole per sostituire Di Francesco, adesso sembra esserci Claudio Ranieri.