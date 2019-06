Van Gaal consiglia de Ligt: “Sarebbe perfetto per il Manchester City…”

Dopo aver criticato aspramente l’attuale allenatore del Manchester United Solskjaer, Louis Van Gaal ex tecnico anche dei Red Devils, continua a sparare a zero contro la squadra e la società. In questo caso lo fa in maniera indiretta parlando di mercato a Fox Sport.

L’allenatore, infatti, prendendo spunto dalla querelle di mercato per il forte difensore centrale dell’Ajax Matthijs De Ligt, corteggiato da Juventus, Barcellona e appunto Manchester United, ha colto l’occasione per dare un consiglio al giocatore e…allontanarlo dai Red Devils.

DAI RIVALI – Non solo Van Gaal ha consigliato a de Ligt di non andare al Manchester United, ma gli ha spalancato le porte del Manchester City, rivali cittadini dei Red Devils, con tanto di motivazioni: “Credo che sarebbe perfetto per il Manchester City. Con Kompany fuori (ha annunciato che andrà all’Anderlecht ndr) e Otamendi che non è sempre all’altezza, sarebbe bellissimo vederlo giocare al fianco di Laporte”. La bomba è stata sganciata. Vedremo se l’olandese dell’Ajax accetterà il consiglio.