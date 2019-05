Vialli, messaggio alla Sampdoria: “Vorrei chiudere la mia carriera da dirigente”

Esce allo scoperto Gianluca Vialli, che in un evento di Banca Mediolanum tenutosi nella giornata di giovedì 9 maggio a Torino ha voluto mandare un messaggio alla “sua” Sampdoria: “Dopo aver fatto il calciatore, l’allenatore e l’opinionista, mi piacerebbe chiudere la mia carriera esercitando il ruolo di dirigente”. Si è parlato molto negli scorsi mesi di una possibile cessione del club blucerchiato da parte del patron Massimo Ferrero a un fondo americano, che si era preoccupato di scegliere la figura di Vialli per la carica di presidente blucerchiato. Il gruppo di Jamie Dinan e Alex Knaster, manager della finanza, continua a pressare per rilevare la società, anche se in corsa resta sempre anche il gruppo Aquilor, che ha già avanzato una proposta di 120 milioni di euro.