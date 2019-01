Viviano, l’agente conferma: “Può tornare in Italia. Spal? Pronto ad accettare la sfida…”

La Sampdoria nel suo passato, lo Sporting Lisbona nel suo presente e, forse, la Spal nel suo futuro. Emiliano Viviano torna in Serie A. La sessione invernale di calciomercato potrebbe regalare al nostro campionato il clamoroso ritorno dell’estremo difensore.

Dopo una breve, e poco felice, esperienza in Portogallo con la maglia dello Sporting Lisbona, il classe 1985 è pronto a fare ritorno in Italia dove ad attenderlo dovrebbe esserci la Spal di mister Semplici.

SI PUO’ – A confermare le voci del suo ritorno in Serie A, è stato l’agente del giocatore Claudio Vigorelli che ai microfoni de Il Messaggero ha parlato del suo assistito: “Potrebbe tornare in Italia, alla SPAL. Accetterebbe volentieri questa sfida. Ha tanto da dare ed una voglia sfrenata di giocare. Con lo Sporting non è stata un’esperienza positiva. Essendo stato da Mihajlovic, ha pagato il cambio di allenatore”.

Nel pomeriggio, infatti, sarebbe già in programma un incontro tra la società di Ferrara e il giocatore per definire la formula. Si va verso il prestito con ingaggio coperto in parte dal club portoghese. Possibile anche che venga inserito l’obbligo di riscatto in caso di salvezza della Spal.