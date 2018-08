Blackout Napoli: in tre minuti Mehmedi esalta il Wolfsburg e affossa gli azzurri

Il Napoli chiude con una sconfitta le amichevoli pre-campionato europee. Dopo il k.o. contro il Liverpool, e il successo contro il Borussia Dortmund, per gli uomini di Carlo Ancelotti è arrivata un’altra battuta d’arresto questa volta ad opera del Wolfsburg che alla Volkswagen Arena ha vinto col punteggio di 3-1. I verdi di casa hanno giocato meglio del Napoli che ha palesato i soliti problemi in difesa. Ancelotti si è anche spazientito in panchina quando sono arrivati due gol ravvicinati di Mehmedi che ha riportato il Wolfsburg in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Milik. Nel complesso da rivedere anche il centrocampo con Hamsik non sempre capace di prendere per mano la squadra nel nuovo ruolo di regista. In attacco buona la prova di Milik il migliore della compagine partenopea. A far preoccupare Ancelotti è soprattutto la tenuta della difesa che nelle tre partite all’estero (Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg) ha incassato nove reti. Troppe. Di positivo per il nuovo tecnico azzurro la prova di Milik, nuovamente a segno dopo il gol realizzato al Borussia Dortmund.

CRONACA

90′ Match concluso: Napoli battuto dal Wolfsburg per 3-1

90′ Karnezis salva su tiro di Knoche

87′ Conclusione velleitaria di Mertens: il suo destro non è preciso e la palla termina sul fondo

81′ Punizione Napoli: la batte Mertens ma Casteels non si fa sorprendere anche se la conclusione era debole

78′ Ancelotti molto nervoso in panchina dopo aver visto gli errori della difesa azzurra che ha lasciato totalmente solo in area il calciatore svizzero del Wolfsburg

75′ GOL WOLFSBURG: ancora Mehmedi appoggia facile dal centro dell’area e firma la sua doppietta personale

72′ GOL WOLFSBURG: Mehmedi devia da due passi con il destro e batte Karnezis

69′ GOOOLLLL NAPOLI: Milik di testa anticipa Udokhai e batte il portiere Casteels

64′ Bellissimo scambio Milik-Mertens con il polacco che va alla conclusione ma Casteels si supera e devia in angolo il tiro

61′ Due cambi Napoli: fuori Hamsik e Fabian, dentro Rog e Diawara

60′ E’ il momento delle sostituzioni: fuori Roussillon, dentro Udokhai per il Wolfsburg

57′ Occasione Napoli: destro a giro di Mertens palla di poco a lato

49′ Pasticcio Wolfsburg; retropassaggio di Brooks al portiere Casteels ma Milik ruba la sfera e defilato sulla sinistra non riesce a inquadrare lo specchio

45′ In campo per il Napoli Malcuit, Allan, Mertens e Verdi al posto di Hysaj, Zielinski, Insigne e Callejon

45′ Ricomincia il match!

SECONDO TEMPO

45′ Senza recupero l’arbitro decreta la fine del primo tempo

42′ GOL WOLFSBURG: Brekalo ruba il tempo a Hysaj e di sinistro la piazza alla destra di Karnezis

39′ Occasione Wolfsburg; conclusione di Steffen palla di poco alta

36′ Calcio d’angolo Wolfsburg ma la difesa del Napoli non si fa sorprendere

30′ Molto intraprendente Mario Rui sulla corsia di sinistra

28′ Occasione Wolfsburg: bella conclusione con il destro del numero 9 Weghorst ma Karnezis respinge

24′ Partita poco spettacolare finora

22′ Destro di Albiol da buona posizione ma palla alta sopra la traversa

20′ Attacca il Napoli con Hamsik a dettare i tempi della manovra a centrocampo

16′ Partita molto spezzettata con numerosi falli fischiati dall’arbitro

13′ Conclusione di destro di Insigne blocca facile Casteels

11′ Prima parata di Karnezis su conclusione di Arnold

9′ Ritmi molto bassi delle due squadre

6′ Ancelotti ha piazzato Zielinski sul centro sinistra

1′ Ancelotti ha schierato quella che potrebbe essere la formazione che affronterà la Lazio, con Karnezis in porta, Hysaj, Koulibaly, Albiol e Mario Rui in difesa, Fabian Ruiz, Hamsik e Zielinski a centrocampo e il tridente offensivo composto da Callejon, Milik e Insigne

1′ Match iniziato !

Maglia bianca per il Napoli, la classica verde dei padroni di casa

Pochi spettatori alla Volkswagen Arena

Queste le formazioni ufficiali

WOLFSBURG (4-3-2-1): Casteels; William, Brekalo, Steffen, Weghorst, Gerhardt, Roussillon, Guilavogui, Brooks, Arnold, Knoche. A disposizione: Menzel, Bruma, Uduokhai, Jaeckel, Camacho, Ginczek, Rexhbecaj, Blaszczykowski, Ntep. All. Labbadia

NAPOLI (4-3-3) – Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Contini, Malcuit, Mertens, Marfella, Maksimovic, Chiriches, Luperto, Rog, Diawara,Grassi, Inglese, Verdi, Ounas. All. Ancelotti