Wolfsburg-Napoli, le probabili formazioni: Mertens e Fabian Ruiz in campo, Milik parte dalla panchina

Il Napoli vuole chiudere in bellezza la tournée europea. Dopo la sconfitta contro il Liverpool, e il successo contro il Borussia Dortmund, per gli uomini di Carlo Ancelotti ci sono i tedeschi del Wolfsburg. Alla Volkswagen Arena alle 19.30 va in scena l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. Test importante per entrambe le compagini che sono chiamate a fare i conti con l’inizio ufficiale della stagione. I tedeschi saranno infatti in campo il 18 agosto in Coppa di Germania, mentre gli azzurri di Ancelotti faranno il oro esordio in Serie A contro la Lazio.

LE FORMAZIONI – Il tecnico dei partenopei è intenzionato è schierare Mertens e Fabian Ruiz dal primo minuto, mandando in panchina Milik. Poi i soliti noti: difesa a 4, Insigne e Callejon sulle fasce, Allan e Hamsik in mediana. Poi Mario Rui, Koulibaly, Albiol e Hysaj in difesa. Con Meret ancora infortunato, Karnezis prenderà il suo posto tra i pali in attesa, forse, di Ochoa. Per i tedeschi scenderanno in campo con molta probabilità molti dei titolari che si vedranno in campo contro l’Elversberg nella coppa di lega.

WOLFSBURG (4-3-2-1): Casteels; Verhaegh Knoche Brooks Gerhardt; Guilavogui Malli Arnold; Mehmedi Weghorst Brekalo. A disposizione: Menzel, William, Bruma, Uduokhai, Jaeckel, Camacho, Ginczek, Rexhbecaj, Blaszczykowski, Ntep. All. Labbadia

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon Insigne; Mertens. A disposizione: Contini, Marfella, Hysaj, Maksimovic, Chiriches, Luperto, Rog, Diawara, Hamsik,Grassi, Inglese, Verdi, Ounas, Milik. All. Ancelotti