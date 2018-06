Zamparini rivela: “Pastore-Napoli? Piace ad Ancelotti, lo segue da tempo…”

Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli accendendo l’entusiasmo dei tifosi partenopei in merito all’ipotesi di un possibile approdo di Javier Pastore in azzurro. Il patron dei rosanero, infatti, conosce molto bene il Flaco avendolo avuto in squadra alcuni anni fa dal 2009 al 2011. L’argentino classe ’89, dal 2011 in forza al Paris Saint-Germain potrebbe lasciare la Francia e la pista che porta al Napoli non è assolutamente da escludere.

PIACE TANTO – “Pastore? Sicuramente è un talento, lo conosco da tanti anni. È un gran signore, ci siamo frequentati. Quando eravamo a cena dal Soriano papà, e c’era Ancelotti e c’ero io, il Milan era su Pastore ed eravamo a giugno. Sabatini me lo aveva già preso, Ancelotti non mi aveva dato la notizia perché in Argentina stavamo facendo il campionato di Serie B e non si poteva dare la notizia. Ancelotti me ne parlava benissimo, ed io gongolavo dentro di me perché già lo avevamo preso. Ancelotti lo conosce benissimo, io lo considero tecnicamente anche più forte di Dybala”.

