Zampata salvezza dell’Empoli: Torino battuto e Genoa scavalcato. Parma supera la Fiorentina

Importantissimo successo dell’Empoli che ha superato in casa il Torino col punteggio di 4-1. La permanenza nel massimo campionato di calcio, adesso è nelle mani dei toscani visto che la vittoria sui granata consente all’undici di Andreazzoli di scavalcare il Genoa adesso terzultimo e attestarsi a +1 dal Grifone. Ultimo match di campionato dell’Empoli a Milano contro l’Inter che se stasera passa a Napoli sarà terza aritmeticamente. Oggi partita di orgoglio al Castellani: Empoli in vantaggio con Acquah, poi pari del Torino con Iago Falque e nella ripresa i gol di Brighi, Di Lorenzo e Caputo. Granata inconcludenti e con la testa alle vacanze. Nell’altro match del pomeriggio, successo per 1-0 del Parma sulla Fiorentina. Decisivo l’autogol di Gerson a 10′ dalla fine.